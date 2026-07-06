Ind vs Eng 3rd T20I: ट्रेंड ब्रिज में इंग्लैंड ने नहीं, भारत ने खेला था पहला मुकाबला, जानें कैसा रहा है रिकॉर्ड

Ind vs Eng 3rd T20I Trent Bridge Record: भारत और इंग्‍लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज अब बेहद ही अहम मोड़ पर पहुंच गई है। इस सीरीज का पहला मैच बारिश से धुलने के बाद दूसरा मैच मेजबान टीम ने जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली है। अब भारत को सीरीज जीतने हैं, तो उसे बाकी के तीनों मैच जीतने होंगे। अगला मुकाबला नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाना है। यह वही ग्राउंड है, जहां मेजबान इंग्‍लैंड ने नहीं, बल्कि भारत ने पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था।