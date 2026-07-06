Ind vs Eng 3rd T20I: ट्रेंड ब्रिज में इंग्लैंड ने नहीं, भारत ने खेला था पहला मुकाबला, जानें कैसा रहा है रिकॉर्ड

नॉटिंघम स्थित ट्रेंड ब्रिज ग्राउंड का नजारा। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Ind vs Eng 3rd T20I Trent Bridge Record: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज अब बेहद ही अहम मोड़ पर पहुंच गई है। इस सीरीज का पहला मैच बारिश से धुलने के बाद दूसरा मैच मेजबान टीम ने जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली है। अब भारत को सीरीज जीतने हैं, तो उसे बाकी के तीनों मैच जीतने होंगे। अगला मुकाबला नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाना है। यह वही ग्राउंड है, जहां मेजबान इंग्लैंड ने नहीं, बल्कि भारत ने पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था।
ट्रेंट ब्रिज में पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 2009 के टी वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था। उस मैच में भारतीय टीम ने 25 रन से जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया के ट्रेंट ब्रिज में रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक उसने यहां कुल चार टी20 मैच खेले हैं, जिनमे से दो जीते हैं तो दो में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने आखिरी मुकाबला यहां मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ ही 2022 में खेला था, जिसमें उसे 17 रन से हार का सामना करना पड़ा था।
|मैच क्रम
|सीजन
|मुकाबला
|विजेता
|अंतर
|1
|2023
|इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड
|न्यूजीलैंड
|6 विकेट
|2
|2022
|इंग्लैंड vs भारत
|इंग्लैंड
|17 रन
|3
|2021
|इंग्लैंड vs पाकिस्तान
|पाकिस्तान
|31 रन
|4
|2012
|इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज
|इंग्लैंड
|7 विकेट
|5
|2009
|पाकिस्तान vs साउथ अफ्रीका
|पाकिस्तान
|7 रन
|6
|2009
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|साउथ अफ्रीका
|12 रन
|7
|2009
|न्यूजीलैंड vs श्रीलंका
|श्रीलंका
|48 रन
|8
|2009
|इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका
|साउथ अफ्रीका
|7 विकेट
|9
|2009
|आयरलैंड vs न्यूजीलैंड
|न्यूजीलैंड
|83 रन
|10
|2009
|भारत vs आयरलैंड
|भारत
|8 विकेट
|11
|2009
|श्रीलंका vs वेस्टइंडीज
|श्रीलंका
|15 रन
|12
|2009
|ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका
|श्रीलंका
|6 विकेट
|13
|2009
|बांग्लादेश vs आयरलैंड
|आयरलैंड
|6 विकेट
|14
|2009
|बांग्लादेश vs भारत
|भारत
|25 रन
वहीं, ट्रेंट ब्रिज में मेजबान इंग्लैंड की बात करें तो उसने अब तक यहां पांच मैच खेले हैं, जिनमें से दो मे जीत दर्ज की है, तो तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि इस मैदान पर 2009 से लेकर अब तक कुल 14 पुरुष टी20 इंटरनेशन मैच खेले जा चुके हैं।
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