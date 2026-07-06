IND vs ENG 3rd T20I Match Time: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 मुकाबला 3 घंटे बाद होगा शुरू, जानें भारतीय फैंस कब देख सकेंगे लाइव

भारत और इंग्‍लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला चेस्‍टर-ले-स्‍ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला गया था। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए स्‍कोर बोर्ड पर 189 रन लगाए थे। अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्‍कों की मदद से 59 रन की पारी तो कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्‍के की सहायता से 68 रन की पारी खेली थी। पहली पारी के बाद बारिश शुरू हो गई थी। बारिश नहीं रुकने पर इस मैच को बेनतीजा घोषित कर दिया गया था।