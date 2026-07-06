‘इतनी बार धोखा मिला, फिर भी चुप रही…’ सगाई के 4 महीने बाद क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति ने किया पोस्ट

शॉ ने 5 साल पहले भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेला था। कभी उन्हें अगला सचिन तेंदुलकर कहा जाता था और उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में शतक लगाया था, लेकिन वह जल्द ही टीम से बाहर हो गए। वह पिछले दो आईपीएल सीजन भी नहीं खेल पाए हैं। साल 2023 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल के साथ उनका बड़ा विवाद हुआ था, जिसके बाद सपना ने उन पर छेड़छाड़ का केस किया था। कोर्ट ने इस मामले में शॉ पर जुर्माना भी लगाया था, जिस पर शॉ ने कहा था कि उनकी इमेज खराब करने के लिए सपना गिल विमन कार्ड खेल रही हैं। शॉ पिछले 5 महीनों से क्रिकेट के मैदान से पूरी तरह दूर हैं।