Vaibhav Sooryavanshi Debut: सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी से भी पहले गार्गी बनर्जी ने किया था भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू

इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड (मैनचेस्टर) में 15 साल 99 दिन की उम्र में डेब्यू कर वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा (Photo - IANS)
Vaibhav Sooryavanshi Debut, Youngest Indian cricketer Debut: भारतीय क्रिकेट में 4 जुलाई 2026 को एक नया इतिहास रचा गया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में सिर्फ 15 साल और 99 दिन के वैभव सूर्यवंशी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस के वक्त वैभव को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की जानकारी दी, जहां उन्हें संजू सैमसन की जगह मौका मिला। इसके साथ ही वैभव ने महान सचिन तेंदुलकर (16 साल 205 दिन) का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और पुरुषों में भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए।
वैभव का घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल (राजस्थान रॉयल्स {RR} - 1.1 करोड़) और अंडर-19 वर्ल्ड कप तक का सफर कमाल का रहा है। लेकिन, अगर आपको लगता है कि वैभव भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, तो आप गलत हैं।
सच तो यह है कि भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड एक महिला क्रिकेटर के नाम है। साल 1978 में गार्गी बनर्जी (Gargi Banerjee) ने सिर्फ 14 साल 165 दिन की उम्र में ईडन गार्डन्स पर इंग्लैंड के ही खिलाफ अपना पहला मैच (टेस्ट मैच) खेला था। वैभव ने पुरुषों का रिकॉर्ड जरूर तोड़ा है, लेकिन ऑल-ओवर रिकॉर्ड में गार्गी बनर्जी आज भी नंबर-1 पर हैं।
नीचे दी गई लिस्ट से समझिए कि भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले टॉप खिलाड़ी कौन हैं:
|खिलाड़ी का नाम
|उम्र (Debuting Age)
|फॉर्मेट (Format)
|गार्गी बनर्जी (W)
|14 साल 165 दिन
|टेस्ट
|वैभव सूर्यवंशी (M)
|15 साल 99 दिन
|टी20
|शुभंगी कुलकर्णी (W)
|15 साल 231 दिन
|टेस्ट
|शेफाली वर्मा (W)
|15 साल 239 दिन
|टी20
|शर्मिला चक्रवर्ती (W)
|15 साल 241 दिन
|टेस्ट
|रजनी वेणुगोपाल (W)
|15 साल 283 दिन
|टेस्ट
|सचिन तेंदुलकर (M)
|16 साल 205 दिन
|टेस्ट
|निशा भावे (W)
|16 साल 184 दिन
|वनडे
|पियूष चावला (M)
|17 साल 75 दिन
|टेस्ट
|लक्ष्मण शिवरामकृष्णन (M)
|17 साल 118 दिन
|टेस्ट
वैभव सूर्यवंशी के इस ऐतिहासिक डेब्यू मैच में सबका ध्यान उन्हीं पर था। उन्होंने क्रीज पर आते ही जोफ्रा आर्चर और जोश टंग जैसे खतरनाक गेंदबाजों पर शानदार छक्के लगाए, लेकिन वह सिर्फ 14 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने एक अच्छा लक्ष्य रखा था। जवाब में, अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में ही इंग्लैंड के दो बड़े विकेट चटका दिए थे। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के 22 साल के युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल ने तूफानी पारी खेलकर मैच का पासा पलट दिया और भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई के ओवरों में जमकर रन बटोरे। आखिरी ओवरों में जसप्रीत बुमराह की कमी टीम इंडिया को खली और भारत यह मैच हार गया।
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