Vaibhav Sooryavanshi Debut: सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी से भी पहले गार्गी बनर्जी ने किया था भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू

वैभव सूर्यवंशी के इस ऐतिहासिक डेब्यू मैच में सबका ध्यान उन्हीं पर था। उन्होंने क्रीज पर आते ही जोफ्रा आर्चर और जोश टंग जैसे खतरनाक गेंदबाजों पर शानदार छक्के लगाए, लेकिन वह सिर्फ 14 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने एक अच्छा लक्ष्य रखा था। जवाब में, अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में ही इंग्लैंड के दो बड़े विकेट चटका दिए थे। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के 22 साल के युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल ने तूफानी पारी खेलकर मैच का पासा पलट दिया और भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई के ओवरों में जमकर रन बटोरे। आखिरी ओवरों में जसप्रीत बुमराह की कमी टीम इंडिया को खली और भारत यह मैच हार गया।