IND vs ENG: मैनचेस्टर में टीम इंडिया के विलेन बने रवि बिश्नोई, एक ओवर की वजह से जीता हुआ मैच हारा भारत

लेकिन 17वें ओवर में भारतीय टीम के लिए खेल बिगाड़ दिया रवि बिश्नोई ने, जिन्होंने एक ही ओवर में 29 रन खर्च कर दिए। इसके बाद अगले तीन ओवर में इंग्लैंड के सामने सिर्फ 20 रन का लक्ष्य था। रवि बिश्नोई के उस ओवर में तीन छक्के, एक चौका, दो सिंगल और दो डबल आए। रवि बिश्नोई इस मुकाबले में टी20 इंटरनेशनल के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। इससे पहले शिवम दुबे ने 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ओवर में 34 रन खर्च किए थे, जबकि स्टुअर्ट बिन्नी ने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक ओवर में 32 रन दिए थे। इन दोनों मुकाबलों में भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था।