IND vs ENG 2nd T20: 4 महीने बाद भी भारतीय गेंदबाजों को नहीं मिला जैकब बेथेल का तोड़, अकेले छीन लिया टीम इंडिया से मैच

India vs England 2nd T20 2026 Highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया, जहां भारतीय टीम को चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में एक बार फिर से जैकब बेथेल ने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई की और अंत तक नॉटआउट रहे। इससे पहले टी20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल में भी जैकब अकेले इंग्लैंड के लिए संघर्ष करते रहे थे और आखिरी पलों तक भारतीय टीम पर संकट बनकर मंडराते रहे थे। हालांकि, रन आउट होने के बाद भारतीय टीम 253 रन बनाने के बावजूद सिर्फ सात रन से जीत पाई थी, लेकिन मैनचेस्टर में ऐसा नहीं हुआ और इस बार वह क्रीज पर डटे रहकर टीम को जिताने में सफल रहे।