ENG W vs AUS W Final: कौन है महिला T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम? जानें, हर सीजन की चैंपियन टीम का नाम

बेथ मूनी ने फाइनल में 49 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 10 चौके शामिल रहे। हालांकि जीत से पहले वह आउट हो गईं, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया लगभग जीत सुनिश्चित कर चुका था। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। साथ ही 7 विकेट से मुकाबला जीतते हुए महिला टी20 विश्व कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ कंगारू टीम ने सातवीं बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। साथ ही महिला टी20 क्रिकेट में अपनी बादशाहत एक बार फिर साबित कर दी।