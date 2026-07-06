FIFA 2026: नॉर्वे से हार के बाद भावुक हुए नेमार, कहा- ‘यहीं से शुरुआत हुई थी, यहीं खत्म कर रहा हूं’

नॉर्वे से 2-1 की हार के बाद नेमार ने पत्रकारों से भावुक अंदाज में कहा, "मेरी शुरुआत यहीं मेटलाइफ स्टेडियम से हुई थी और अब मैं अपना सफर भी यहीं खत्म कर रहा हूं। मैंने पूरी कोशिश की।" 34 वर्षीय स्टार फुटबॉलर का विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह गया। नॉर्वे के खिलाफ मुकाबले में नेमार ने 90 मिनट के बाद इंजरी टाइम में पेनल्टी के जरिए एक गोल दागा। यह फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उनका पहला और आखिरकार आखिरी गोल साबित हुआ।