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ट्रंप-पुतिन बातचीत के 24 घंटे बाद ही कीव पर रूस का बड़ा मिसाइल हमला, गूंजे 10 से ज्यादा धमाके

Russia Ukraine War: ट्रंप-पुतिन की बातचीत के 24 घंटे बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया है। शहर में एक के बाद एक 10 धमाके हुए। जानें पूरी खबर...
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भारत

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Pratiksha Gupta

Jul 06, 2026

Donald Trump Vladimir Putin Call, Kyiv Blasts News

यूक्रेन की राजधानी कीव फिर बनी निशाना | फोटो सोर्स- patrika.com

US President Donald Trump: यूक्रेन में युद्ध खत्म कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत के अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला बोल दिया। सोमवार सुबह-सुबह कीव शहर एक के बाद एक 10 से ज्यादा धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है, जब ठीक एक दिन बाद तुर्किये में अहम नाटो (NATO) शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद शामिल होने वाले हैं।

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Updated on:

06 Jul 2026 07:26 am

Published on:

06 Jul 2026 07:24 am

Hindi News / Bharat / ट्रंप-पुतिन बातचीत के 24 घंटे बाद ही कीव पर रूस का बड़ा मिसाइल हमला, गूंजे 10 से ज्यादा धमाके

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