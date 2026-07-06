ट्रंप-पुतिन बातचीत के 24 घंटे बाद ही कीव पर रूस का बड़ा मिसाइल हमला, गूंजे 10 से ज्यादा धमाके

US President Donald Trump: यूक्रेन में युद्ध खत्म कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत के अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला बोल दिया। सोमवार सुबह-सुबह कीव शहर एक के बाद एक 10 से ज्यादा धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है, जब ठीक एक दिन बाद तुर्किये में अहम नाटो (NATO) शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद शामिल होने वाले हैं।