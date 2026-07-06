ऑस्ट्रेलिया को Women’s T20 World Cup 2026 जीतने पर मिले 22 करोड़, जानें भारत-पाकिस्तान को कितने रुपए मिले

ICC Women's T20 World Cup 2026 Prize Money: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर सातवीं बार खिताब जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए। 151 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बेथ मूनी ने 64 रन की शानदार पारी खेली तो फोएब लिचफील्ड ने 48 रन बनाए।