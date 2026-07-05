IND-A vs SL-A Test: इंडिया ए ने श्रीलंका ए को दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट में 10 विकेट से हराया, गुरनूर बरार ने झटके 6 विकेट

भारत की तरफ से गुरनूर बरार ने 6 विकेट लिए, सारांश जैन ने 2, जबकि औकिब नबी और यश ठाकुर को 1-1 विकेट मिला। जीत के लिए 33 रन के लक्ष्य को भारतीय ए टीम ने 6.2 ओवर में बिना नुकसान के 36 रन बनाकर हासिल कर लिया और मैच 10 विकेट से जीता। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज जीत ली है। सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था।