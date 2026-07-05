दिनेश कार्तिक को लेकर पहली बार खुलकर बोले मुरली विजय, कहा – यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता…

मुरली विजय ने तमिलनाडु क्रिकेट के दिग्गजों और अपने करियर पर उनके प्रभाव के बारे में बात करते हुए मंच से सरेआम दिनेश कार्तिक की जमकर तारीफ की। अपने भाषण में विजय ने कहा, “अब मुझे दिनेश कार्तिक के बारे में बात करनी है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं उन्हें बचपन से देखता आया हूं। वह तमिलनाडु के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। वह बेहद गतिशील व्यक्तित्व के मालिक और मेरे बहुत अजीज दोस्त रहे हैं।”