3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘वैभव के लिए संजू को टीम से हटाना गलत, मैनेजमेंट को सैमसन पर भरोसा दिखाना चाहिए’: दिनेश कार्तिक

Dinesh Karthik on Sanju Samson and Vaibhav Sooryavanshi Debut: डरहम (Durham) में पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद, मैनचेस्टर (Manchester) में होने वाले दूसरे मैच से पहले दिनेश कार्तिक ने संजू सैमसन का समर्थन किया है। उनका मानना है कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की जगह मैनेजमेंट को संजू पर भरोसा बनाए रखना चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jul 03, 2026

Sanju Samson, Vaibhav Sooryavanshi, Dinesh Karthik, India vs England T20, Tilak Varma, Manchester T20 match,

वैभव सूर्यवंशी (Photo - BCCI)

Dinesh Karthik on Sanju Samson and Vaibhav Sooryavanshi Debut: भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि वैभव को प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह बनाने के लिए अभी और इंतजार करना चाहिए। इसके साथ ही कार्तिक ने टीम मैनेजमेंट से लगातार फ्लॉप हो रहे संजू सैमसन का समर्थन करने की अपील की है।

आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 और इंग्लैंड के खिलाफ डरहम (Durham) में खेले गए पहले टी20 मैच में वैभव बेंच पर ही बैठे रहे। दूसरी तरफ, संजू सैमसन लगातार तीन मैचों में फेल होने के कारण भारी दबाव में आ गए हैं।

संजू सैमसन पर भरोसा क्यों?

दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज (Cricbuzz) पर बात करते हुए कहा कि भले ही सैमसन लगातार तीन पारियों में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट को उन पर विश्वास दिखाना चाहिए।

कार्तिक ने कहा, 'मुझे पता है कि पूरा क्रिकेट जगत पूछ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को कब मौका मिलेगा। यह बात समझ में आती है, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि वे संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी का समर्थन करेंगे। कुछ महीने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप के दबाव वाले मैचों में संजू ने टीम को जीत दिलाई थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। ऐसे में हमें उनका साथ देना चाहिए।'

वैभव सूर्यवंशी को करना होगा इंतजार

वैभव ने आईपीएल (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 776 रन बनाकर तहलका मचा दिया था। इसके अलावा उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर रिकॉर्ड भी बनाया है। इस पर कार्तिक ने कहा, 'वैभव बेहद प्रतिभाशाली हैं और मुझे कोई शक नहीं है कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन, उन्हें इस प्लेइंग इलेवन में खेलने का अधिकार खुद हासिल करना होगा। अपनी बारी का इंतजार करना जरूरी है।'

तिलक वर्मा पर भी बढ़ रहा है दबाव

दिनेश कार्तिक का मानना है कि उप-कप्तान तिलक वर्मा पर भी दबाव बढ़ रहा है। डरहम में खेले गए पहले मैच में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बहुत धीमी पारी खेली थी। कार्तिक के मुताबिक, इंग्लैंड की कंडीशन में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के लिए मुश्किलें होती हैं, और तिलक भी वहां बाउंड्री लगाने में संघर्ष करते दिखे।

भारत का अगला मुकाबला

भारतीय टीम हाल ही में आयरलैंड से टी20 सीरीज हार गई है और इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था। अब भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 शनिवार, 4 जुलाई को मैनचेस्टर (Manchester) में खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

03 Jul 2026 05:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘वैभव के लिए संजू को टीम से हटाना गलत, मैनेजमेंट को सैमसन पर भरोसा दिखाना चाहिए’: दिनेश कार्तिक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

साई सुदर्शन ने श्रीलंका ए के खिलाफ दूसरा शतक जड़ किया कमाल, गौतम-पंत को एक साथ पछाड़ा

SL A vs IND A 2nd Unofficial Test
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले नासिर हुसैन ने इंग्लैंड टीम को दिया ये गुरुमंत्र

Nasser Hussain Tips for England Women's
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा इंग्‍लैंड के खिलाफ T20i सीरीज में रच सकते हैं इतिहास, निशाने पर सूर्या-पंड्या और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड

Most runs for India vs England in T20Is
क्रिकेट

‘विंबलडन का मैच देखना एक सपना था, अब इसे सचिन, रवि और गावस्कर सर के साथ देखना चाहूंगी’: दीप्ति शर्मा

Deepti Sharma Wimbledon, MS Dhoni Novak Djokovic, Deepti Sharma interview, Sachin Tendulkar, Ravi Shastri, Sunil Gavaskar, Wimbledon tennis
क्रिकेट

आपके पास नहीं है सब्सक्रिप्शन, तो भी आप फ्री में देख सकेंगे भारत-श्रीलंका टेस्‍ट सीरीज, जानें कब-कहां देखें?

SL vs IND Test Series Live Telecast
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.