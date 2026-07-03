‘वैभव के लिए संजू को टीम से हटाना गलत, मैनेजमेंट को सैमसन पर भरोसा दिखाना चाहिए’: दिनेश कार्तिक

वैभव ने आईपीएल (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 776 रन बनाकर तहलका मचा दिया था। इसके अलावा उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर रिकॉर्ड भी बनाया है। इस पर कार्तिक ने कहा, 'वैभव बेहद प्रतिभाशाली हैं और मुझे कोई शक नहीं है कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन, उन्हें इस प्लेइंग इलेवन में खेलने का अधिकार खुद हासिल करना होगा। अपनी बारी का इंतजार करना जरूरी है।'