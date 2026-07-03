‘वह बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है’, वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी

शुक्‍ला ने ने कहा कि प्‍लेइंग इलेवन के सेलेक्‍शन के फैसले पर मैनेजमेंट की आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे फैसले टीम मैनेजमेंट की समझ पर छोड़ देने चाहिएं। मुझे नहीं पता कि लोग इस बारे में ऐसे फालतू कमेंट्स क्यों किए जा रहे हैं। बता दें कि श्रेयस अय्यर को काफी ज्‍यादा आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्‍होंने आईपीएल में कम रन बनाए और उनकी टीम पंजाब किंग्स का राजस्थान रॉयल्स से भी खराब प्रदर्शन रहा। इसके बावजूद उनकी टी20 इंटरनेशनल टीम में वापसी सूर्यवंशी की तुलना में अधिक बेतरतीब थी।