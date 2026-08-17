IND vs SL: श्रीलंका को 284 पर ऑलआउट करने के बावजूद ड्रा हो जाएगा गॉल टेस्ट, WTC फाइनल की उम्मीदों पर मंडराया खतरा?

इसके बाद पड्डिकल ने ऋषभ पंत के साथ 71 रन जुटाए। इनके अलावा, मानव सुथार और ध्रुव जुरेल के बीच 55 रन की साझेदारी भी हुई। इस पारी में भारत के लिए पड्डिकल ने 230 गेंदों का सामना करते हुए 16 बाउंड्री के साथ सर्वाधिक 167 रन बनाए, जबकि पंत ने 39 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। ध्रुव जुरेल ने 68 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 51 रन की पारी खेली। मेजबान टीम की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि केशरा नुवानथा ने 3 विकेट और असिथा फर्नांडो ने 2 विकेट चटकाए।