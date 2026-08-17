India vs Sri Lanka 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच जारी दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के बीच एक ऐसी घटना हुई, जिससे हर कोई हैरान है, क्‍योंकि ऐसा शायद ही हुआ कि मैच के बीच अचानक मैदानी अंपायर को बदलना पड़ा हो। रविवार को दूसरे दिन के तीसरे सेशन में ऑस्‍ट्रेलियाई अंपायर रॉड टकर मैदान पर नहीं उतरे थे। वहीं, अब सोमवार को तीसरे दिन भी वह नहीं आए, बल्कि उनकी जगह पाकिस्‍तानी अंपायर अहसान रजा उनकी मैदानी अंपायर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके पीछे की असल वजह अब जाकर सामने आई है।