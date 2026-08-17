IND vs SL: बल्लेबाजों के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों का कहर, 90 रन पर ढेर हो गई श्रीलंका की आधी टीम

इस तरह श्रीलंका की आधी टीम सिर्फ 90 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। लंच ब्रेक तक श्रीलंका ने 28 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 99 रन बना लिए हैं और वह भारत की पहली पारी के स्कोर के आधार पर 363 रन पीछे है। मानव सुथार ने 7 ओवर में एक मेडन डालते हुए 17 रन खर्च किए हैं और दो विकेट चटकाए हैं, तो वहीं मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा को एक-एक सफलता मिली है। श्रीलंका की ओर से लहीरु कुमारा ने 13, धनंजय डीसिल्वा ने 4 और सोनल डिनुशा ने 4 ओवर की गेंदबाजी की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।