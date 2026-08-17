IND vs SL: भारत 462 के स्कोर पर ऑलआउट, श्रीलंका को पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने दिया पहला झटका

IND vs SL 1st Test Day 3: भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत की पहली पारी तीसरे दिन की शुरुआत में 462 रनों पर समाप्‍त हुई है। इसके जवाब में श्रीलंका को पहला झटका मोहम्‍मद सिराज ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर निशान फर्नांडो को पहली स्लिप में देवदत्‍त पडिक्‍कल के हाथों कैच कराकर दिया, जो कि दो गेंद खेलकर शून्‍य के स्‍कोर पर पवेलियन लौट गए। इससे पहले 460 के स्‍कोर से आगे खेलने उतरी भारतीय टीम आज सोमवार को अपने खाते में दो रन जोड़कर ऑलआउट हो गई।