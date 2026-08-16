AUS vs BAN: 11 खिलाड़ियों को मिलना चाहिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड! जीत के बाद बांग्लादेशी कप्तान का बड़ा बयान

शांतो ने निचले क्रम के बल्लेबाजों की तारीफ की। कप्तान ने कहा कि आमतौर पर निचले क्रम से बल्लेबाजी में ज्यादा योगदान नहीं मिलता, लेकिन इस मुकाबले में उनके रनों ने टीम को 426 तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शांतो ने कहा कि मैच के पहले सेशन में हसन महमूद, तस्कीन अहमद और इबादत हुसैन की गेंदबाजी ने मुकाबले का माहौल बदल दिया था। उन्होंने हसन की लगातार अच्छी फॉर्म की भी तारीफ की। कप्तान ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया आने से पहले हसन ने काउंटी क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और वहां के हालात को ऑस्ट्रेलिया के हालात से मिलता-जुलता बताया था।