IND vs SL: दूसरे दिन के पहले 21 ओवर पड़े टीम इंडिया पर भारी, श्रीलंकाई गेंदबाजों ने की शानदार वापसी

पंत ने जहां अपने पहले दिन के स्कोर में 11 रन जोड़े, तो वहीं देवदत्त पडिक्कल 167 रन पर आउट हुए। पहले दिन रिटायर हर्ट होने वाले केएल राहुल, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए और 82 रन बनाकर केशरा नुवंथा की गेंद पर आउट हुए। ऋषभ पंत को भी नुवंथा ने ही आउट किया था, जबकि देवदत्त पडिक्कल को प्रभात जयसूर्या ने आउट किया। चाय के समय तक भारत ने 94 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 364 रन बना लिए थे। भारत ने 50 रन के अंतराल में अपने तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए, क्योंकि जब ऋषभ पंत आउट हुए तो भारतीय टीम का स्कोर 307 रन था और 357 के स्कोर पर ही टीम इंडिया के 5 विकेट हो गए।