16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Aus vs Ban: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर कर दिया बड़ा ‘करिश्मा’, भारत और पाकिस्तान को भी छोड़ दिया पीछे

Aus vs Ban: डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश ने मात्र 57 रन के लक्ष्य को एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर इतिहास रच दिया है। वह ऑस्‍ट्रेलिया को घर में हराने वाली सबसे तेज टीम बन गई है। इस मामले में उसने भारत और पाकिस्‍तान को भी पीछे छोड़ दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Aug 16, 2026

Aus vs Ban

बांग्‍लादेश की टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/Akaran_1)

Australia vs Bangladesh: बांग्‍लादेश ने डार्विन टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया को 9 विकेट से रौंदकर इतिहास रच दिया है। 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलते हुए बांग्लादेश ने पहले टेस्ट के चौथे दिन दूसरे सेशन में ही एकतरफा जीत हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं के खिलाफ बांग्लादेश की यह पहली जीत बेहद खास है और इसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस जीत के साथ मेहमान टीम ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। एक मामले में तो उसने भारत और पाकिस्‍तान को भी पीछे छोड़ दिया है।

भारत-पाकिस्‍तान को भी पछाड़ा

बता दें कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने वाली सबसे तेज एशियाई टीम बन गई है। बांग्‍लादेश ने ऑस्‍ट्रेलिया में अपने सिर्फ तीसरे टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की है। वहीं, पाकिस्तान ने उसके खिलाफ 7वें मैच में जीत दर्ज की थी। जबकि भारत ने 12वें मुकाबले में पहली जीत का स्‍वाद चखा था। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि श्रीलंकाई टीम 15 टेस्‍ट खेलने के बावजू ऑस्‍ट्रेलिया में कोई टेस्‍ट नहीं जीत नहीं सकी है।

31 साल में पहली बार भारत के अलावा किसी अन्‍य से हारी ऑस्‍ट्रेलिया

बांग्लादेश की 9 विकेट से जीत विकेटों के हिसाब से उसकी दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट जीत है। इससे पहले 2024 में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ उसने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं ऑस्ट्रेलिया 1995 के बाद से 31 सालों में पहली बार भारत के अलावा किसी अन्‍य एशियाई टीम से घरेलू टेस्ट हारी है। मौजूदा वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर काबिज ऑस्‍ट्रेलिया की टीम इस हार के बाद दुनिया भर के दिग्‍गजों के निशाने पर आ गई है। हर कोई उसकी आलोचना कर रहा है।

SENA देशों में बांग्लादेश की दूसरी टेस्ट जीत

बता दें कि ऑस्‍ट्रेलिया और बांग्‍लादेश के बीच अब तक सात टेस्‍ट मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पांच कंगारुओं ने तो दो बांग्‍लादेश ने जीते हैं। इससे पहले बांग्‍लादेश ने पहली बार ऑस्‍ट्रेलिया को 2017 में मीरपुर में शिकस्‍त दी थी। इतना ही नहीं SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्‍लैंड, न्‍यूजीलैंड और ऑस्‍ट्रेलिया) देशों में भी यह उसकी दूसरी टेस्‍ट जीत है। बांग्‍ला टीम ने इन देशों के खिलाफ पहली जीत 2022 में माउंट माउंगानुई में दर्ज की थी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद भावुक हुए कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने दिया दिल जीतने वाला बयान

ये भी पढ़ें
Aus vs Ban, adam gilchrist and najmul hossain shanto,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

16 Aug 2026 02:03 pm

Published on:

16 Aug 2026 02:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus vs Ban: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर कर दिया बड़ा ‘करिश्मा’, भारत और पाकिस्तान को भी छोड़ दिया पीछे

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया की हार के सबसे बड़े विलेन कौन? पहली पारी में हुई एक गलती ने बदल दिया पूरा खेल

AUS vs BAN
क्रिकेट

Asia Cup और Asian Games 2026 के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान, फातिमा सना को सौंपी कमान

Fatima Sana
क्रिकेट

‘इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर’, ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक हार के बाद मार्क वॉ, पोंटिंग और हेडन जैसे दिग्गजों के रिएक्शन वायरल

australia lost bangladesh
क्रिकेट

'हम वापसी करने में काफी अच्छे', बांग्लादेश से एकतरफा हार के बाद नहीं टूटा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का 'घमंड'

Aus vs Ban 1st Test, Pat Cummins,
क्रिकेट

AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के बाद भारत से बहुत आगे निकला बांग्लादेश, देखें WTC अंक तालिका का हाल

Bangladesh Cricket Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.