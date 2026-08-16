Aus vs Ban: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर कर दिया बड़ा ‘करिश्मा’, भारत और पाकिस्तान को भी छोड़ दिया पीछे

बांग्लादेश की 9 विकेट से जीत विकेटों के हिसाब से उसकी दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट जीत है। इससे पहले 2024 में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ उसने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं ऑस्ट्रेलिया 1995 के बाद से 31 सालों में पहली बार भारत के अलावा किसी अन्‍य एशियाई टीम से घरेलू टेस्ट हारी है। मौजूदा वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर काबिज ऑस्‍ट्रेलिया की टीम इस हार के बाद दुनिया भर के दिग्‍गजों के निशाने पर आ गई है। हर कोई उसकी आलोचना कर रहा है।