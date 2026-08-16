AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के बाद भारत से बहुत आगे निकला बांग्लादेश, देखें WTC अंक तालिका का हाल

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 198 रन ही बना सकी। जवाब में बांग्लादेश ने पहली पारी 426 रन बनाए और 228 रनों की मजबूत बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही और 284 रन पर समेट गई। जिससे बांग्लादेश के सामने जीत के लिए मात्र 57 रनों का आसान लक्ष्य रह गया। बांग्लादेश ने 14.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाकर 9 विकेट से यादगार जीत हासिल की। शादमान इस्लाम 25 और मोमिनूल हक 30 रन बनाकर नाबाद रहे।