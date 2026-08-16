AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के बाद भारत से बहुत आगे निकला बांग्लादेश, देखें WTC अंक तालिका का हाल

बांग्लादेश क्रिकेट टीम (फोटो- Bangladesh Cricket X)
Australia vs Bangladesh WTC points table: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इस मुक़ाबले में बांग्लादेश ने पैट कमिंस की टीम को 9 विकेट से हराकर, 23 साल में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश की अब तक की सबसे बड़ी जीत में से एक है।
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 198 रन ही बना सकी। जवाब में बांग्लादेश ने पहली पारी 426 रन बनाए और 228 रनों की मजबूत बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही और 284 रन पर समेट गई। जिससे बांग्लादेश के सामने जीत के लिए मात्र 57 रनों का आसान लक्ष्य रह गया। बांग्लादेश ने 14.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाकर 9 विकेट से यादगार जीत हासिल की। शादमान इस्लाम 25 और मोमिनूल हक 30 रन बनाकर नाबाद रहे।
इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने वाली बांग्लादेश संयुक्त रूप से दूसरी सबसे तेज़ी से टेस्ट मैच जीतने वाली टीम बन गई है। इंग्लैंड ने 1877 में अपने दूसरे दौरे पर पहली जीत हासिल की थी। दक्षिण अफ़्रीका ने भी 1910 में ऑस्ट्रेलिया में अपना तीसरा टेस्ट जीता था। वहीं बांग्लादेश ने भी अपने तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पर हरा दिया है।
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|बेनतीजा
|कटे अंक
|अंक
|PCT
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|9
|7
|2
|0
|0
|0
|84
|77.77%
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|0
|36
|75.00%
|3
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|0
|0
|52
|72.22%
|4
|बांग्लादेश
|5
|3
|1
|1
|0
|0
|28
|66.67%
|5
|भारत
|9
|4
|4
|1
|0
|0
|52
|48.15%
|6
|श्रीलंका
|4
|1
|1
|2
|0
|0
|20
|41.67%
|7
|इंग्लैंड
|13
|4
|8
|1
|0
|14
|38
|24.36%
|8
|पाकिस्तान
|6
|2
|4
|0
|0
|8
|16
|22.22%
|9
|वेस्टइंडीज
|12
|2
|8
|2
|0
|2
|30
|20.83%
इस जीत के साथ बांग्लादेश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। पांच मैचों में अपनी तीसरी जीत के बाद उनका पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 58.33 से बढ़कर 66.67 हो गया है। वहीं, पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट्स प्रतिशत 87.50 से घटकर 77.77 हो गया है।
दूसरे स्थान पर मौजूद मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ़्रीका का पॉइंट्स प्रतिशत 75.00 है, वहीं न्यूज़ीलैंड छह मैचों के बाद 72.22 पॉइंट्स प्रतिशत के साथ बांग्लादेश से आगे तीसरे स्थान पर है। भारत 9 मैचों में मात्र चार जीतकर 48.15 विनिंग प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद है। वहीं श्रीलंका चार मैचों में एक जीतकर 41.67 विनिंग प्रतिशत के साथ छठे नंबर पर काबिज है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग