WTC Final Scenario: भारत को फ़ाइनल में जगह बनाने के लिए जीतने होंगे इतने मैच, श्रीलंका से सीरीज हारने पर क्या पड़ेगा असर? समझें पूरा गणित

ऐसे में भारत को अगर फाइनल में जगह बनानी है तो यहां से कम से कम 7 मुकाबले अपने नाम करने होंगे और कम से कम मुकाबले हारने होंगे। आईसीसी के नियमों के अनुसार हर टेस्ट जीत पर 12 अंक दिए जाते हैं। अगर भारत श्रीलंका से दोनों मुकाबले जीतकर 24 अंक हासिल कर लेता है, तो उसका विनिंग प्रतिशत बढ़कर 57.58 तक पहुंच जाएगा। वहीं अगर यह सीरीज 1-1 से ड्रॉ होती है तो भारत का विनिंग प्रतिशत 53.33 हो जाएगा। लेकिन अगर भारत यह सीरीज हार जाता है तो श्रीलंका भारत से आगे निकल जाएगा और भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगेगा।