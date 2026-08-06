IND vs SA: दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी भारतीय महिला टीम, टेस्ट और वनडे के अलावा खेले जाएंगे 3 टी20 मुक़ाबले

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक टेस्ट मैच खेला जाएगा (photo - IANS)
India vs South Africa Women Cricket: भारतीय महिला क्रिकेट टीम दिसंबर 2026 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएगी। जहां टीम को वनडे सीरीज खेलनी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। अब इस दौरे में टी20 सीरीज भी जोड़ दी गई है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CA) ने गुरुवार को इसकी घोषणा की।
भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमें 9 से 12 दिसंबर के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेलेंगी। इसके बाद दोनों पक्ष वनडे सीरीज में भिड़ेंगे, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर को पार्ल में पहले मुकाबले से होगी। दूसरा वनडे 19 दिसंबर को केपटाउन में और तीसरा 22 दिसंबर को ब्लूमफोन्टेन में खेला जाएगा। टी20 सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी। पहला मुकाबला बेनोनी में होगा, जबकि दूसरा 29 दिसंबर और आखिरी मैच 30 दिसंबर को पॉचेफ्स्ट्रोम में आयोजित किए जाएंगे।
क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के मुताबिक शेड्यूल में टी20 सीरीज इसलिए शामिल की गई है ताकि अगले साल होने वाली पहली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी की बेहतर तैयारी हो सके। यह ट्रॉफी फरवरी 2027 में श्रीलंका में आयोजित होगी और महिला क्रिकेट में पहली बार खेली जाएगी।
CSA के सीईओ फोलेट्सी मोसेकी ने कहा, "हमें भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए बदले हुए शेड्यूल की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है। इसमें टी20 सीरीज़ भी शामिल है, जिससे यह पक्का हो सकेगा कि हमारी प्रोटियाज़ महिला टीम अगले साल की शुरुआत में श्रीलंका में होने वाली पहली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सबसे अच्छी तैयारी कर सके।"
उन्होंने आगे कहा, "भारत विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक है और तीनों फॉर्मेट में उनके खिलाफ खेलने का मौका हमें बेहतरीन मुकाबला देगा, क्योंकि हम एक और बड़े आईसीसी आयोजन की तैयारी कर रहे हैं।”
भारत ने अप्रैल में महिला टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के तहत दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था, जहां पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था। अब भारतीय टीम के पास उस हार का बदला लेने और हिसाब बराबर करने का मौका मिलेगा।
इकलौता टेस्ट: 9-12 दिसंबर, गकेबेरहा
पहला वनडे मैच: 16 दिसंबर, पार्ल
दूसरा वनडे मैच: 19 दिसंबर, केपटाउन
तीसरा वनडे मैच: 22 दिसंबर, ब्लॉमफोन्टेन
पहला टी20 मैच: 26 दिसंबर, बेनोनी
दूसरा टी20 मैच: 29 दिसंबर, पोटचेफस्ट्रूम
तीसरा टी20 मैच: 30 दिसंबर, पोटचेफस्ट्रूम
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