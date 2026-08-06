IND vs SA: दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी भारतीय महिला टीम, टेस्ट और वनडे के अलावा खेले जाएंगे 3 टी20 मुक़ाबले

भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमें 9 से 12 दिसंबर के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेलेंगी। इसके बाद दोनों पक्ष वनडे सीरीज में भिड़ेंगे, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर को पार्ल में पहले मुकाबले से होगी। दूसरा वनडे 19 दिसंबर को केपटाउन में और तीसरा 22 दिसंबर को ब्लूमफोन्टेन में खेला जाएगा। टी20 सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी। पहला मुकाबला बेनोनी में होगा, जबकि दूसरा 29 दिसंबर और आखिरी मैच 30 दिसंबर को पॉचेफ्स्ट्रोम में आयोजित किए जाएंगे।