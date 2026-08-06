फिटनेस टेस्ट में सीनियर क्रिकेटर्स की मनमानी, गौतम गंभीर के ‘चहेते’ को अनफिट होने के बावजूद कर दिया पास! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस जसप्रीत बुमराह को तैयार करने में फेल रहा, जबकि सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को भरोसा दिलाया गया था कि वह 15 अगस्त को श्रीलंका में होने वाले पहले टेस्ट के लिए फिट हो जाएगा। वहीं, हर्षित राणा के मामले में सीईओ के लिए शर्मिंदगी की बात रही है, क्योंकि वह घुटने की चोट से ठीक हुआ था और जरूरी फिटनेस लेवल के बारे में कोई साफ मैसेज नहीं दिया गया था। रिपोर्ट की मानें तो राणा को गंभीर क्रैंप्स हुए थे, न कि कोई चोट लगी थी, जब उन्हें तीसरे टी20 के बाद इंग्लैंड से सीईओ वापस भेजा गया था। यह कहा गया था कि उनका वजन ज्‍यादा था।