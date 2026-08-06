पाकिस्तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/immwofficial)
World Test Championship 2025-27 Points Table Update: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज ने 90 रन से जीत दर्ज की थी। वहीं, क्वींस पार्क ओवल में खेले गए दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने 8 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में एक स्थान ऊपर 8वें पायदान पर पहुंच गई है। जबकि वेस्टइंडीज को तगड़ा नुकसान हुआ है, वह अब आखिरी स्थान यानी 9वें नंबर पर पहुंच गई है। इस सीरीज के बाद पॉइंट्स टेबल में भारत समेत अन्य टीमों का हाल आपको बताते हैं।
डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम 87.50 पीसीटी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, जबकि साउथ अफ्रीका 75.00 पीसीटी के साथ दूसरे पायदान पर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर 72.22 पीसीटी के साथ न्यूजीलैंड है तो बांग्लादेश 58.33 पीसीटी के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं, भारतीय टीम 48.15 पीसीटी के साथ पांचवें पायदान पर है। उसके बाद श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज क्रमश: छठे, सातवें, आठवें और नौवें स्थान पर हैं।
बता दें कि भारतीय टीम का अगला टेस्ट असाइनमेंट श्रीलंका दौरा है, जो 15 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। भारत अगर इस दौरे पर क्लीन स्वीप करने में सफल हो जाता है, तो तीसरे स्थान तक पहुंच सकता है। इसके बाद उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस चक्र के तहत ही न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी हैं।
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|अंक
|PCT
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|84
|87.50
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|36
|75.00
|3
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|52
|72.22
|4
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|1
|28
|58.33
|5
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|6
|श्रीलंका
|4
|1
|1
|2
|20
|41.67
|7
|इंग्लैंड
|13
|4
|8
|1
|38
|24.36
|8
|पाकिस्तान
|6
|2
|4
|0
|16
|22.22
|9
|वेस्टइंडीज
|12
|2
|8
|2
|30
|20.83
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