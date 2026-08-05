IRE vs AFG: बारिश ने बिगाड़ा खेल, बिना गेंद फेंके रद्द हुआ आयरलैंड-अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे

Ireland vs Afghanistan, 1st ODI: आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। बुधवार को खराब मौसम के कारण ब्रेडी क्रिकेट क्लब में टॉस तक नहीं हो सका और मैच रद्द करना पड़ा। यहां सुबह से बारिश जारी रही। इसके बाद भारतीय समय के अनुसार शाम 4:27 पर बारिश रुकी और ग्राउंड स्टाफ धीरे-धीरे कवर हटाते नजर आए, लेकिन कुछ देर बाद फिर से बारिश ने फैंस को निराश कर दिया। काफी इंतजार के बाद भी जब मौसम साफ नहीं हो पाया, तो आखिरकार मैच रद्द करने का फैसला लिया गया।