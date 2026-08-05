“मैं खुद टीम नहीं छोडूंगा, आपको ड्रॉप करना है तो कर दो”, BCCI को रोहित शर्मा का खुला संदेश

कैफ ने कहा, “एक बात पूरी तरह साफ हो गई है। रोहित शर्मा का सीधा सा संदेश है, अगर मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूं, तो आप खुद फैसला लीजिए और मुझे ड्रॉप कर दीजिए। उनका खुद से संन्यास न लेना, मैदान पर दिख रहा उत्साह और जिस आक्रामक अंदाज में उन्होंने लॉर्ड्स में शतक जमाया, उससे साफ है कि उनका पूरा ध्यान केवल खेलने पर है। इसके बाद चयनकर्ताओं को जो करना है, वह उनका फैसला है।”