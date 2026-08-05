SA20: मिशेल मार्श, सैम कुरेन, और जो रूट बने मार्की प्लेयर, डु प्लेसिस समेत ये दिग्गज हुए रिलीज़ देखने पूरी लिस्ट

खिलाड़ियों की नीलामी अभी बाकी है, लेकिन डरबन सुपर जायंट्स और पार्ल रॉयल्स ने पहले ही अपनी 19 खिलाड़ियों की टीम पूरी कर ली है। बाकी चार फ्रेंचाइज़ियों में 7 अक्टूबर को होने वाली नीलामी में 19 जगहें भरी जानी हैं। ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिचेल मार्श तीन बार की चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप से जुड़ने के बाद पहली बार SA20 में खेलेंगे। मार्श टीम की पहले से मजबूत बैटिंग लाइन-अप को और मजबूत करेंगे, जिसमें क्विंटन डी कॉक, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, जॉर्डन हरमन और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स शामिल हैं।