AUS vs BAN: बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से पहले टेंशन में ऑस्ट्रेलिया! माइकल नेसर बाहर और जोश इंग्लिस दर्द से परेशान

Australia vs Bangladesh Test 2026: बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। टीम के तेज गेंदबाज माइकल नेसर चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस के पहले टेस्ट में खेलने पर संशय बना हुआ है। इन दोनों खिलाड़ियों की चोट ने ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग-11 का गणित बिगाड़ दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में नेसर ने 3 मुकाबलों में 15 विकेट चटकाए थे और बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें टीम का मुख्य हथियार माना जा रहा था। दूसरी ओर, इंग्लिस मिडिल ऑर्डर के प्रमुख बल्लेबाज हैं, जो कई मौकों पर ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेल चुके हैं।