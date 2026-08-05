AUS vs BAN: 2 विकेट चटकाते ही मिचेल स्टार्क तोड़ देंगे कपिल देव का रिकॉर्ड, देखें दुनिया के टॉप 10 तेज गेंदबाजों की लिस्ट

गाबा टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया कोई बदलाव (Photo - IANS)
AUS vs BAN Test 2026: 13 अगस्त से शुरू हो रही बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में मिचेल स्टार्क कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वह दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की लिस्ट में छठे स्थान पर हैं लेकिन अगर वह बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 7 विकेट हासिल कर लेते हैं, तो वह डेल स्टेन को भी पछाड़ देंगे। कपिल देव के नाम टेस्ट में 434 विकेट दर्ज हैं, तो डेल स्टेन ने 437 विकेट चटकाए हैं। स्टार अब तक 433 विकेट हासिल कर चुके हैं। लिस्ट में सबसे आगे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट दर्ज हैं। हालांकि तेज गेंदबाजों की लिस्ट में जेम्स एंडरसन सबसे आगे हैं, जिनके नाम 704 विकेट हैं।
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्टार्क का मानना है कि व्यक्तिगत उपलब्धियां दूसरे नंबर पर आती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पहला लक्ष्य अगले साल ओवल में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल के लिए जरूरी पॉइंट्स हासिल करना है। स्टार्क ने कहा, "इसका मतलब है कि मैंने काफी क्रिकेट खेला है। उन दिग्गजों (कपिल देव और डेल स्टेन) के साथ मेरा नाम लिया जाना सम्मान और विनम्रता की बात है। हालांकि, जब आप खेल रहे होते हैं, तो इन आंकड़ों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। आप बहुत आगे की नहीं सोचते।"
मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में स्टार्क शानदार फॉर्म में रहे हैं। वह 8 मुकाबलों में अब तक 46 विकेट निकाल चुके हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में भी स्टार्क ने 31 विकेट चटकाए थे। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल डब्ल्यूटीसी (WTC) पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर मौजूद है। बांग्लादेश सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करनी है और फिर न्यूजीलैंड-भारत के खिलाफ उनके घर में टेस्ट सीरीज खेलनी है।
|रैंक
|गेंदबाज
|देश
|मैच
|विकेट
|1
|जेम्स एंडरसन
|इंग्लैंड
|188
|704
|2
|स्टुअर्ट ब्रॉड
|इंग्लैंड
|167
|604
|3
|ग्लेन मैक्ग्रा
|ऑस्ट्रेलिया
|124
|563
|4
|डेल स्टेन
|दक्षिण अफ्रीका
|93
|439
|5
|कपिल देव
|भारत
|131
|434
|6
|मिचेल स्टार्क
|ऑस्ट्रेलिया
|105
|433
|7
|रिचर्ड हैडली
|न्यूजीलैंड
|86
|431
|8
|शॉन पोलॉक
|दक्षिण अफ्रीका
|108
|421
|9
|वसीम अकरम
|पाकिस्तान
|104
|414
|10
|कर्टली एम्ब्रोस
|वेस्टइंडीज
|98
|405
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