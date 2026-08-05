AUS vs BAN: 2 विकेट चटकाते ही मिचेल स्टार्क तोड़ देंगे कपिल देव का रिकॉर्ड, देखें दुनिया के टॉप 10 तेज गेंदबाजों की लिस्ट

AUS vs BAN Test 2026: 13 अगस्त से शुरू हो रही बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में मिचेल स्टार्क कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वह दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की लिस्ट में छठे स्थान पर हैं लेकिन अगर वह बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 7 विकेट हासिल कर लेते हैं, तो वह डेल स्टेन को भी पछाड़ देंगे। कपिल देव के नाम टेस्ट में 434 विकेट दर्ज हैं, तो डेल स्टेन ने 437 विकेट चटकाए हैं। स्टार अब तक 433 विकेट हासिल कर चुके हैं। लिस्ट में सबसे आगे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट दर्ज हैं। हालांकि तेज गेंदबाजों की लिस्ट में जेम्स एंडरसन सबसे आगे हैं, जिनके नाम 704 विकेट हैं।