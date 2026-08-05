WI vs PAK 2nd Test: 4 साल बाद Babar Azam खत्म करने वाले थे शतकों का सूखा, लेकिन एक गलती ने तोड़ दिया सपना

टेस्ट क्रिकेट में जब पिच अच्छी हो और आप शतक के बेहद करीब हों, तब रिस्की सिंगल चुराना अक्सर महंगा साबित होता है। बाबर आजम 88 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और वह उस सिंगल को टाल भी सकते थे। आउट होने से पहले उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ दूसरे विकेट के लिए 237 गेंदों में 183 रनों की मजबूत साझेदारी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान पहली पारी में बढ़त हासिल करने में सफल रहा। शफीक 160 रन बनाकर नाबाद रहे, उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं बाबर ने अपनी 88 रनों की पारी में 147 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और एक छक्का जड़ा।