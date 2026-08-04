बता दें कि सुदर्शन को हाल ही में इंडिया ए के श्रीलंका दौरे के दौरान यह चोट लगी थी। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि यह पक्का करना होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी से पहले वह पूरी तरह फिट हो जाएं। हम ऐसी दूसरी सिचुएशन नहीं चाहते जहां हर्षित राणा टॉप फ्लाइट क्रिकेट में वापसी के तुरंत बाद फिर से बीमार पड़ जाएं। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में है और मेडिकल स्टाफ को उम्मीद है कि बाएं हाथ का यह खिलाड़ी टीम से जुड़ सकता है। लेकिन, जब तक वह पूरी तरह फिट नहीं हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है।