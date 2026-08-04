IND vs SL, Rishabh Pant Test Record: भारतीय टीम शुभमन गिल की अगुवाई में श्रीलंका के दौरे पर पहुंच चुकी है। जहां दोनों के बीच वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज का आगाज 15 अगस्‍त से गॉल में होगा। इस दौरे पर जहां टीम इंडिया में केएल राहुल, यशस्‍वी जायसवाल, शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्‍मद सिराज जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो मानव सुथार, सारांश जैन और आकिब नबी जैसे नए चेहरे भी शामिल हैं, जिनसे फैंस को बड़ी उम्‍मीदें हैं। इस सीरीज में भारत के स्‍टार विकेटकीपर बल्‍लेबाज पंत से भी शानदार प्रदर्शन की उम्‍मीद होगी, जिनके पास टेस्‍ट क्रिकेट में नया इतिहास रचने का मौका होगा।