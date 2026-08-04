बाबर आजम (फोटो- IANS)
Babar Azam test hundred: पाकिस्तान की टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के दौरे पर है। जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला जीतकर मेजबान विंडीज टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। अब दूसरा मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 344 रन बनाए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में दूसरे दिन स्टंप तक दो विकेट के नुकसान पर 266 रन बना चुकी है और सिर्फ 78 रन पीछे है।
अब्दुल्लाह शफीक 107 रन बनाकर खेल रहे हैं तो कप्तान बाबर आजम 86 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगर बाबर अपना शतक पूरा कर पाते हैं, तो उनके पास टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा।
बता दें कि बाबर आजम अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में अब तक 64 मैचों की 117 पारियों में 43.84 के औसत से 4648 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 9 शतक आए हैं। अब वह अपने 10वें टेस्ट शतक से सिर्फ 14 रन दूर हैं। 10वां शतक पूरा करते ही वह मिस्बाह-उल-हक समेत चार पाकिस्तानी दिग्गजों की बराबरी कर लेंगे। इसके साथ ही वह 10 टेस्ट शतक के माइलस्टोन तक पहुंचने वाले सईद अनवर और सलीम मलिक जैसे दिग्गजों के खास क्लब में शामिल हो जाएंगे।
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|यूनिस खान
|118
|10,099
|52.05
|34
|33
|इंजमाम-उल-हक
|119
|8,829
|50.16
|25
|46
|मोहम्मद यूसुफ
|90
|7,530
|52.29
|24
|33
|जावेद मियांदाद
|124
|8,832
|52.57
|23
|43
|अजहर अली
|97
|7,142
|42.26
|19
|35
|सलीम मलिक
|103
|5,768
|43.69
|15
|29
|इजाज अहमद
|60
|3,315
|37.67
|12
|12
|हनीफ मोहम्मद
|55
|3,915
|43.98
|12
|15
|जहीर अब्बास
|78
|5,062
|44.79
|12
|20
|असद शफीक
|77
|4,660
|38.19
|12
|27
|सईद अनवर
|55
|4,052
|45.52
|11
|25
|आसिफ इकबाल
|58
|3,575
|38.85
|11
|12
|मुश्ताक मोहम्मद
|57
|3,643
|39.17
|10
|19
|मोहम्मद हफीज
|55
|3,652
|37.64
|10
|12
|मुदस्सर नज़र
|76
|4,114
|38.09
|10
|17
|मिस्बाह-उल-हक
|75
|5,222
|46.62
|10
|39
|बाबर आज़म
|64*
|4,648
|43.84
|9
|33
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