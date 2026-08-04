Babar Azam test hundred: पाकिस्‍तान की टीम इन दिनों वेस्‍टइंडीज के दौरे पर है। जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला जीतकर मेजबान विंडीज टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। अब दूसरा मुकाबला पोर्ट ऑफ स्‍पेन के क्‍वींस पार्क ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्‍टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 344 रन बनाए हैं। इसके जवाब में पाकिस्‍तान की टीम अपनी पहली पारी में दूसरे दिन स्‍टंप तक दो विकेट के नुकसान पर 266 रन बना चुकी है और सिर्फ 78 रन पीछे है।