IND vs SL: ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर का खिलाड़ियों से मतभेद! हेड कोच की नीतियों से सीनियर प्लेयर्स नाराज

India Tour of Sri Lanka 2026: भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी अगली टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है, जहां दो मैचों की टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल की रेस के लिहाज से यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि गौतम गंभीर की कोचिंग में अब तक टीम का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। सीरीज से पहले एक रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बिगड़ने लगा है। कई खिलाड़ियों ने गंभीर के काम करने और कोचिंग देने के तरीकों को लेकर बीसीसीआई (BCCI) के अधिकारियों के सामने आपत्तियां जताई हैं।