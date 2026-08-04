DPL 2026: दिल्ली में छाया सासंद पप्पू यादव के बेटे का जादू, ताबड़तोड़ अर्धशतक से मचाया तहलका

सेंट्रल दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनके कप्तान यश ढुल सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि सिद्धार्थ जून ने 31 और युगल सैनी ने 20 रन बनाए। इसके अलावा वंश बेदी भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। हालांकि, इसके बाद जोंटी सिद्धू और आदित्य भंडारी की बेहतरीन पारियों ने सेंट्रल दिल्ली को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। बचा हुआ काम जसवीर शेरावत और केशव डबास ने पूरा करते हुए 18.2 ओवर में ही टीम को जीत दिला दी।