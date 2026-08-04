4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

DPL 2026: दिल्ली में छाया सासंद पप्पू यादव के बेटे का जादू, ताबड़तोड़ अर्धशतक से मचाया तहलका

Delhi Premier League 2026 के 7वें मैच में सांसद पप्पू यादव के बेटे और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन ने 39 गेंदों पर 64 रनों की आतिशी पारी खेली। हालांकि, यश भाटिया के 90 और सार्थक के 64 रनों के बावजूद सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 4 विकेट से हरा दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 04, 2026

Sarthak Ranjan

सार्थक रंजन (फोटो- DPL 2026)

Sarthak Ranjan Fifty in DPL 2026: बिहार के पूर्णिया जिले से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में धमाकेदार पारी खेली है। सोमवार की रात अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिल्ली प्रीमियर लीग के सातवें मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ उन्होंने 39 गेंदों में 64 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

2018 से खेस रहे हैं घरेलू टी20

29 साल के इस बल्लेबाज ने साल 2018 में ही दिल्ली की टी-20 टीम में डेब्यू किया था, लेकिन अब तक न तो उन्हें भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है और न ही वे आईपीएल (IPL) में खेल पाए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सेटअप का हिस्सा रहे सार्थक अभी भी आईपीएल में अपनी जगह तलाश रहे हैं। हालांकि, जिस तरह का केकेआर का मौजूदा स्क्वाड है, उसमें प्लेइंग-11 या इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जगह बनाना काफी चुनौतीपूर्ण है।

IPL की राह हो सकती है आसान

दिल्ली प्रीमियर लीग से कई ऐसे खिलाड़ी निकले हैं जो आईपीएल में अपनी पहचान बना चुके हैं, जिनमें प्रियांशु आर्य एक बड़ा नाम हैं। ऐसे में सार्थक रंजन की यह तूफानी पारी उनके लिए आईपीएल के दरवाजे खोलने का काम कर सकती है।

इस मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने कप्तान सार्थक रंजन के 64 और यश भाटिया के 90 रनों की बदौलत 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 10 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया।

सेंट्रल दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनके कप्तान यश ढुल सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि सिद्धार्थ जून ने 31 और युगल सैनी ने 20 रन बनाए। इसके अलावा वंश बेदी भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। हालांकि, इसके बाद जोंटी सिद्धू और आदित्य भंडारी की बेहतरीन पारियों ने सेंट्रल दिल्ली को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। बचा हुआ काम जसवीर शेरावत और केशव डबास ने पूरा करते हुए 18.2 ओवर में ही टीम को जीत दिला दी।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स की लगातार तीसरी जीत

यह सेंट्रल दिल्ली किंग्स की लगातार तीसरी जीत है, जबकि नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स का यह पहला ही मुकाबला था, जिसमें उसे हार झेलनी पड़ी। अब 5 अगस्त को सेंट्रल दिल्ली का मुकाबला पुरानी दिल्ली 6 से होगा, तो वहीं 5 अगस्त को ही नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की भिड़ंत ईस्ट दिल्ली राइडर्स से होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

04 Aug 2026 07:39 am

Published on:

04 Aug 2026 07:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / DPL 2026: दिल्ली में छाया सासंद पप्पू यादव के बेटे का जादू, ताबड़तोड़ अर्धशतक से मचाया तहलका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WI vs PAK: साजिद का ‘चौका’, पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज पहली पारी में 344 रन पर ऑलआउट

WI vs PAK 2nd Test
क्रिकेट

भरतपुर के राहुल चाहर चचेरे भाई की तरह बनना चाहते थे पेसर, लेकिन एक गेंद ने बना दिया लेग-स्पिनर

Rahul Chahar, Rahul Chahar Birthday,
क्रिकेट

IPL 2027 में खेल सकते हैं मोहम्मद आमिर? इस नियम के चलते ऑक्‍शन में दे सकते हैं नाम

Mohammad Amir, IPL 2027
क्रिकेट

PSL में ओवरसीज प्लेयर के रूप में खेलने को मजबूर पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, सामने आई यह वजह

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

एक साल में 20 टेस्ट खेलेगी ऑस्ट्रेलिया, भारत से होंगे 5 मुकाबले, आसान नहीं होगा WTC फाइनल का सफर

Australia playing XI announce for Adelaide Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.