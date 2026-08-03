Mohammad Amir, IPL 2027: पाकिस्तान के पूर्व पेसर मोहम्मद आमिर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वह पाकिस्‍तान सुपर लीग 2027 (PSL) में ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में खेल सकते हैं। इसके पीछे की वजह उनको ब्रिटिश नागरिकता मिलना बताया जा रहा है। ऐसे में वह पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी के तौर पर अपना नाम रजिस्टर कराने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि जब वह पाकिस्‍तान के नागरिक ही नहीं रहे, तो क्‍या इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्‍शन में अपना नाम दे सकते है और खेल भी सकते हैं? आइये आपको भी बताते हैं कि इसके लिए क्‍या नियम है?