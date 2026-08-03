एक साल में 20 टेस्ट खेलेगी ऑस्ट्रेलिया, भारत से होंगे 5 मुकाबले, आसान नहीं होगा WTC फाइनल का सफर

ऑस्ट्रेलिया अगले 12 महीने में करीब 20 टेस्ट मैच खेलेगा। ये मैच बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 13 अगस्त से घर पर शुरू होने जा रही है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया यह सीरीज जीत जाता है तो उसके फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें और मजबूत हो जाएंगी।