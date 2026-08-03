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एक साल में 20 टेस्ट खेलेगी ऑस्ट्रेलिया, भारत से होंगे 5 मुकाबले, आसान नहीं होगा WTC फाइनल का सफर

ऑस्ट्रेलिया अगले 12 महीने में 20 टेस्ट मैच खेलेगा। यह मैच बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 13 अगस्त से शुरू होने जा रही है।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 03, 2026

Australia playing XI announce for Adelaide Test

ऑस्‍ट्रेलिया की टेस्‍ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Australia cricket team test Schedule, WTC 2025-27: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया अभी टॉप पर है। 8 मैचों में 7 जीतकर 87.50 के विनिंग प्रतिशत के साथ ऑस्ट्रेलिया नंबर एक पर बना हुआ है। हालांकि, इसके बावजूद उनके लिए डबल्यूटीसी फाइनल में जाना इतना आसान नहीं होगा।

12 महीने में 20 टेस्ट खेलेगा ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया अगले 12 महीने में करीब 20 टेस्ट मैच खेलेगा। ये मैच बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 13 अगस्त से घर पर शुरू होने जा रही है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया यह सीरीज जीत जाता है तो उसके फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें और मजबूत हो जाएंगी।

दक्षिण अफ्रीका से मिलेगी कड़ी चुनौती

इसके बाद कंगारू अक्टूबर में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे, जहां वे तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगे। दिसंबर-जनवरी में एक बार फिर घर पर चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। दक्षिण अफ्रीका से उन्हें कड़ी चुनौती मिलेगी और यह दौरा आसान नहीं होगा।

आखिरी सीरीज भारत से

इस WTC साइकल की आखिरी सीरीज भारत के खिलाफ जनवरी-फरवरी 2027 में खेली जाएगी। यह सीरीज भारत में होगी, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए यह दौरा आसान नहीं होने वाला है। भारत में ऑस्ट्रेलिया आज तक कभी सीरीज नहीं जीत पाया है। इसके अलावा जून-जुलाई 2027 में इंग्लैंड से 5 मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती आसान नहीं होगी।

ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ बांग्लादेश अपेक्षाकृत कमजोर टीम लग रही है, बाकी सभी टीमें कड़ी टक्कर दे सकती हैं। एशेज से पहले 9 जून से 13 जून के बीच द ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। इस फाइनल में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत जैसी चुनौतियों से गुजरना होगा, जो बिल्कुल आसान नहीं होगा।

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Updated on:

03 Aug 2026 08:03 pm

Published on:

03 Aug 2026 08:03 pm

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