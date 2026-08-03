Duleep Trophy 2026-27: रजत पाटीदार, ईशान किशन समेत ये स्टार करेंगे कप्तानी, यहां देखें दलीप ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल और सभी टीमों का स्क्वाड

Duleep Trophy 2026-27: भारतीय घरेलू क्रिकेट का 2026-27 सीजन इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहा है। जिसकी शुरुआत दिलीप ट्रॉफी के साथ रेड-बॉल क्रिकेट से होगी। दलीप ट्रॉफी 2026 में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए नज़र आएंगे। यह फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट एक बार फिर ज़ोनल फ़ॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें देश के अलग-अलग इलाकों की छह टीमें 23 अगस्त से 10 सितंबर के बीच तीन राउंड के मैचों में हिस्सा लेंगी।