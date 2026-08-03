Duleep Trophy 2026-27: रजत पाटीदार, ईशान किशन समेत ये स्टार करेंगे कप्तानी, यहां देखें दलीप ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल और सभी टीमों का स्क्वाड

दलीप ट्रॉफी की पूरा शेड्यूल जारी हो गया है (फोटो सोर्स: IANS)
Duleep Trophy 2026-27: भारतीय घरेलू क्रिकेट का 2026-27 सीजन इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहा है। जिसकी शुरुआत दिलीप ट्रॉफी के साथ रेड-बॉल क्रिकेट से होगी। दलीप ट्रॉफी 2026 में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए नज़र आएंगे। यह फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट एक बार फिर ज़ोनल फ़ॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें देश के अलग-अलग इलाकों की छह टीमें 23 अगस्त से 10 सितंबर के बीच तीन राउंड के मैचों में हिस्सा लेंगी।
पिछले साल के फाइनल खेलने वाली टीमें सेंट्रल जोन और साउथ जोन इस बार सीधे सेमीफाइनल में खेलेंगे। पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन का सामना पहले क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम से होगा। इसी तरह दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ जोन का सामना दूसरे क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम से होगा।
मध्य प्रदेश के बल्लेबाज़ रजत पाटीदार की कप्तानी में एक दशक से ज़्यादा समय बाद खिताब जीतने वाली सेंट्रल ज़ोन टीम को 'बाय' मिला है। सेंट्रल जोन सीधे सेमीफ़ाइनल खेलेगी। वहीं, पिछले साल की रनर-अप साउथ ज़ोन टीम ने भी सेमीफ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस बीच, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ-ईस्ट ज़ोन शुरुआती राउंड में मुक़ाबला करेंगे। सभी मैच बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे।
|मैच
|तारीख
|समय
|मुकाबला
|स्थान
|मैच 1
|23–26 अगस्त
|सुबह 9:30 बजे
|ईस्ट ज़ोन 🆚 नॉर्थ-ईस्ट ज़ोन
|COE ग्राउंड 2
|मैच 2
|23–26 अगस्त
|सुबह 9:30 बजे
|नॉर्थ ज़ोन 🆚 वेस्ट ज़ोन
|COE ग्राउंड 1
|सेमीफ़ाइनल 1
|30 अगस्त–2 सितंबर
|सुबह 9:30 बजे
|सेंट्रल ज़ोन 🆚 TBC
|COE ग्राउंड 1
|सेमीफ़ाइनल 2
|30 अगस्त–2 सितंबर
|सुबह 9:30 बजे
|साउथ ज़ोन 🆚 TBC
|COE ग्राउंड 2
|फ़ाइनल
|6–10 सितंबर
|सुबह 9:30 बजे
|TBC 🆚 TBC
|COE ग्राउंड 1
साउथ जोन की टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रिकी भुई (उप-कप्तान), अभिनव तेजराना, एसके रशीद, के हिमातेजा, आर स्मरण, एन जगदीसन, करुण नायर, टी त्यागराजन, श्रेयस गोपाल, के साई तेजा, टी विजय, वी कवरप्पा, और अमन खान।
सेंट्रल जोन की टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), सारांश जैन, अमन मोखड़े, कुणाल चंदेला, जीशान अंसारी, आर्यन पांडे, अरशद खान, आयुष पांडे, यश राठौड़, हर्ष दुबे, कुणाल सिंह राठौड़ (विकेटकीपर), यश ठाकुर और नचिकेत भुटे।
ईस्ट जोन की टीम: अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप घरामी, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधु जायसवाल, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, ईशान किशन (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शिखर मोहन, अनुकूल रॉय, विराट सिंह, शुभ्रांशु सेनापति, वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), डेनिश दास, और अभिजीत सरकार।
वेस्ट जोन की टीम: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शम्स मुलानी (उप-कप्तान), पृथ्वी शॉ, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), शिवालिक शर्मा, मुशीर खान, सरफराज खान, जयमीत पटेल, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), सिद्धार्थ देसाई, तनुष कोटियन, शार्दुल ठाकुर, अतीत सेठ, तुषार देशपांडे और मुकेश चौधरी।
नॉर्थ ईस्ट जोन: तेची नेरी, रॉबिन लिंबू, बिश्वोरजीत सिंह कोंथौजाम, इमलीवाती लेम्तुर, किशन लिंडोह, जोसेफ लाल थानखुमा, अर्पित सुभाष, प्रियोजीत के, रोनाल्ड मेइतेई, आकाश कुमार चौधरी, वीनो जी झिमोमी, लालरेम्पुइया, जोनाथन रोंगसेन, जोतिन सिंह फिरोइजाम,और आशीष थापा।
नॉर्थ ज़ोन: अभी ऐलान नहीं हुआ है
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