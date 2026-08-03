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2026 में ईशान किशन के पास टी20 क्रिकेट का इतिहास पलटने का सुनहरा मौका, अब तक जड़ चूके हैं इतने छक्के

Most T20I Sixes in Calendar Year: 2026 में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की रेस में वेस्टइंडीज के शिमरन हेटमायर सबसे आगे हैं, जबकि भारत के ईशान किशन दूसरे स्थान पर बने हुए हैं।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 03, 2026

Ishan Kishan Sixes in 2026

शतक जड़ने के बाद जश्न मनाते हुए ईशान किशन (फोटो- IANS)

Most Sixes in 2026 T20 International: भारतीय क्रिकेट टीम को इस साल कम से कम 14 टी20 मुकाबले खेलने हैं। अगर ईशान किशन इन 14 मैचों में 26 छक्के लगा देते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। ईशान अब तक 41 छक्के लगा चुके हैं। हालांकि इस साल सबसे ज्यादा छक्के वेस्टइंडीज के शिमरन हेटमायर ने लगाए हैं। अब तक उन्होंने 44 छक्के लगाए हैं।

टॉप 10 में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा

इस साल सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की टॉप 10 लिस्ट में भारत के 6 बल्लेबाज शामिल हैं। ईशान किशन जहां 41 छक्के के साथ भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं, तो शिवम दुबे 34, अभिषेक शर्मा 31 और संजू सैमसन 28 छक्के लगा चुके हैं। इस साल सूर्यकुमार यादव 24 और तिलक वर्मा 22 छक्के लगा चुके हैं। सूर्य को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है, जिनकी कप्तानी में भारत ने 2026 की टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीता था। वैभव सूर्यवंशी ने इस साल 6 मैचों में 14 छ्क्के लगाए हैं वह लिस्ट में काफी पीछे हैं।

सूर्यकुमार यादव के नाम ही एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2022 में पूर्व कप्तान ने 68 छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया था, जो आज भी कायम है। सूर्या के बाद UAE के मोहम्मद वसीम इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब 2 बार पहुंच चूके हैं लेकिन दोनों बार वो दूर ही रह गए हैं। 2023 में उन्होंने 54 छक्के लगाए थे तो 2024 में 55 छक्के लगा पाए थे।

2026 में सबसे ज्यादा टी20 छक्के

इस साल पूरी दुनिया के बल्लेबाजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो फुल मेंबर टीमों में सिर्फ भारत, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बल्लेबाज ही टॉप 10 में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज टॉप 15 में भी जगह नहीं बना पाया है।

क्रमांकखिलाड़ीदेशछक्के
1शिमरन हेटमायरवेस्टइंडीज44
2ईशान किशनभारत41
3शिवम दुबेभारत34
4अभिषेक शर्माभारत31
5संजू सैमसनभारत28
6दासुन शनाकाश्रीलंका28
7हैरी ब्रूकइंग्लैंड28
8फिन एलनन्यूजीलैंड26
9सूर्यकुमार यादवभारत24
10तिलक वर्माभारत22
11शेरफेन रदरफोर्डवेस्टइंडीज22
12रयान रिकेल्टनदक्षिण अफ्रीका22
13साहिबजादा फरहानपाकिस्तान20
14क्विंटन डी कॉकदक्षिण अफ्रीका20
15हार्दिक पंड्याभारत20

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Updated on:

03 Aug 2026 01:05 pm

Published on:

03 Aug 2026 01:05 pm

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