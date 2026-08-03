2026 में ईशान किशन के पास टी20 क्रिकेट का इतिहास पलटने का सुनहरा मौका, अब तक जड़ चूके हैं इतने छक्के

इस साल सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की टॉप 10 लिस्ट में भारत के 6 बल्लेबाज शामिल हैं। ईशान किशन जहां 41 छक्के के साथ भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं, तो शिवम दुबे 34, अभिषेक शर्मा 31 और संजू सैमसन 28 छक्के लगा चुके हैं। इस साल सूर्यकुमार यादव 24 और तिलक वर्मा 22 छक्के लगा चुके हैं। सूर्य को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है, जिनकी कप्तानी में भारत ने 2026 की टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीता था। वैभव सूर्यवंशी ने इस साल 6 मैचों में 14 छ्क्के लगाए हैं वह लिस्ट में काफी पीछे हैं।