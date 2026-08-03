IND R vs PAK P: शिखर धवन-सुरेश रैना ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से किया मना, फिर भी इंडिया रॉयल्स को मिली जीत

एशियाई लीजेंड्स लीग 2026 में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें इंडिया रॉयल्स, श्रीलंका लायंस, एशियन स्टार्स, अफगानिस्तान पठान्स, बांग्लादेश टाइगर्स और पाकिस्तान पैंथर्स शामिल हैं। इंडिया रॉयल्स और श्रीलंका लायंस ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं, एशियन स्टार्स को एक मैच में जीत मिली है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अब तक दो-दो मैच खेले हैं और तीनों टीमों को अपनी पहली जीत का इंतजार है।