3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND R vs PAK P: शिखर धवन-सुरेश रैना ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से किया मना, फिर भी इंडिया रॉयल्स को मिली जीत

Asian Legends League, India vs Pakistan: एशियाई लीजेंड्स लीग के दूसरे मुकाबले में भारत ने कई दिग्गज खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। ऋषि धवन की तूफानी हाफ सेंचुरी और सुबोध भाटी की 40 रनों की पारी के दम पर भारत 168 रनों का लक्ष्य हासिल कर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुँच गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 03, 2026

Suresh Raina and Harbhajan Singh

सुरेश रैना और हरभजन सिंह (फोटो- IANS)

India Royals vs Pakistan Panthers Scorecard: रविवार को एशियन लीजेंड्स लीग के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाकर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इस मुकाबले में भारत के सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, हरभजन सिंह और अंबाती रायडू जैसे दिग्गजों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। इसके बावजूद इंडिया रॉयल्स ने 15 गेंदें पहले 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

ऋषि धवन ने खेली अर्धशतकीय पारी

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान पैंथर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 167 रन बनाए। इमरान नजीर, तौफीक उमर और इमरान हुसैन ने शानदार बल्लेबाजी की। इमरान नजीर जहां 29 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए, वहीं तौफीक उमर और इमरान हुसैन ने 39-39 रनों की पारियां खेलीं।

168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया रॉयल्स ने 15 गेंद पर 8 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिषेक जलोटा ने 30 रन बनाए तो नमन ओझा और असद पठान दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। इसके बाद ऋषि धवन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और बचा हुआ काम सुबोथ भाटी ने 46 रन खेलकर कर दिया।

दिग्गजों ने खेलने से किया मना

इंडिया रॉयल्स की टीम में ऋषि धवन और सुबोथ भाटी के अलावा शाहबाज नदीम, यूसुफ पठान, स्टुअर्ट बिन्नी, ईश्वर पांडे और पवन नेगी जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो भारत के लिए खेल चुके हैं। इससे पहले इंडिया रॉयल्स ने बांग्लादेश टाइगर्स को 19 रन से हरा दिया था। उस मुकाबले में भी भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी।

एशियाई लीजेंड्स लीग 2026 में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें इंडिया रॉयल्स, श्रीलंका लायंस, एशियन स्टार्स, अफगानिस्तान पठान्स, बांग्लादेश टाइगर्स और पाकिस्तान पैंथर्स शामिल हैं। इंडिया रॉयल्स और श्रीलंका लायंस ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं, एशियन स्टार्स को एक मैच में जीत मिली है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अब तक दो-दो मैच खेले हैं और तीनों टीमों को अपनी पहली जीत का इंतजार है।

एशियन स्टार्स में भी कई भारतीय

इंडिया रॉयल्स के अलावा एशियन स्टार्स की टीम में भी कई भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें रॉबिन उथप्पा, सौरभ तिवारी, विपुल शर्मा, पवन सुयाल और अंकित राजपूत जैसे दिग्गज अंतरराष्ट्रीय व घरेलू क्रिकेटर्स जैसे बड़ा नाम हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

03 Aug 2026 10:59 am

Published on:

03 Aug 2026 10:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND R vs PAK P: शिखर धवन-सुरेश रैना ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से किया मना, फिर भी इंडिया रॉयल्स को मिली जीत

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP-Congress के बीच कांटे की टक्कर, जाने कौन चल रहा है आगे

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WI vs PAK 2nd Test: दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज की दमदार वापसी, 120 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तान की हालत कर दी खराब

WI vs PAK 2nd Test
क्रिकेट

IND vs SL: जम्मू कश्मीर के आकिब नबी की अचानक चमकी किस्मत, जसप्रीत बुमराह की जगह टेस्ट टीम में मिली जगह

Aqib Nabi replaced injurd Jasprit Bumrah
क्रिकेट

बाबर आजम ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, इमरान खान और मिस्बाह-उल-हक के बाद हासिल किया बड़ा मुकाम

Babar Azam 150th Match as Captain
क्रिकेट

IND vs SL: टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह की जगह कौन लेगा? रेस में औकिब नबी समेत 3 दावेदार

Jasprit Bumrah Replacement, Sri Lanka vs India,
क्रिकेट

पाकिस्‍तान ने मारी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी? सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को ही किया प्लेइंग 11 से बाहर

WI vs PAK 2nd Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.