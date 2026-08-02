IND vs SL: टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह की जगह कौन लेगा? रेस में औकिब नबी समेत 3 दावेदार

Jasprit Bumrah Replacement Options: जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी जगह कौन लेगा? फिलहाल तीन गेंदबाजों को श्रीलंका के लिए सबसे बेहतर रिप्‍लेसमेंट माना जा रहा है। इसमें सबसे आगे जम्‍मू-कश्‍मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी है, जो सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंद को दोनों ओर स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं। उनके अलावा दो अन्‍य तेज गेंदबाज भी इस रेस में शामिल हैं।