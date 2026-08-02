“सोर्री ऐश भाई, मैं आपको पर्सनल मैसेज करूंगा…” अर्शदीप सिंह ने आर अश्विन से क्यों मांगी माफी, पढ़ें पूरा मामला

अर्शदीप ने सभी फॉर्मेट के लिए अपनी भारत की प्लेइंग 11 भी चुनी। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर को ओपनर के तौर पर चुना, जबकि राहुल द्रविड़ को तीसरे नंबर पर रखा। मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, पांचवें नंबर पर युवराज सिंह और छठे नंबर पर रोहित शर्मा को जगह दी। एमएस धोनी को टीम का विकेटकीपर चुना और सातवें नंबर पर रखा। गेंदबाजों में स्पिनर के तौर पर हरभजन सिंह को चुना। बॉलिंग लाइन-अप में दो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान और खुद को शामिल किया, जबकि आखिरी जगह जसप्रीत बुमराह को दी।