Duleep Trophy 2026 के लिए तिलक वर्मा बने साउथ जोन के कप्तान, जानें किस-किसको मिली टीम में जगह

बता दें कि तिलक हाल ही में जिम्बाब्वे को 3-0 से हराने वाली भारत की टी20 टीम का हिस्सा थे। चयन समिति की मीटिंग आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सना सतीश बाबू ने बुलाई थी। आंध्र के पूर्व रणजी ट्रॉफी प्लेयर आरवी चंद्रमौली प्रसाद ने सिलेक्शन पैनल को हेड किया, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद, गोवा, पांडिचेरी और केरल जैसे सभी सात साउथर्न स्टेट यूनिट्स के रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में मौजूद थे। इस टीम में अनुभवी बल्‍लेबाज करुण नायर के साथ कर्नाटक के आर स्मरण और हैदराबाद के के हिमतेजा जैसे होनहार प्लेयर्स को शामिल किया गया है।