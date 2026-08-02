Jasprit Bumrah ruled out of Sri Lanka Tour: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के भारत के अभियान को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के स्‍टार पेसर जसप्रीत बुमराह अ‍नफिट होने के चलते श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बुमराह को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरुआती जांच के बाद भी बाएं घुटने में तकलीफ महसूस हुई। उन्‍हें पूरी तरह फिट होने की सलाह दी गई है। बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज 15 अगस्त से शुरू होनी थी।