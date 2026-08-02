शानदार प्रदर्शन के बावजूद भुवनेश्वर कुमार को नहीं मिल रही टीम इंडिया में जगह, चयनकर्ताओं को लेकर दिया यह बयान

भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि इस सच्चाई को अपनाने में उनके परिवार ने उनकी मदद की है। उन्होंने कहा, "घर पर खेल के बारे में कोई चर्चा न होने से उन्हें कोई पछतावा नहीं है।" आरसीबी पॉडकास्ट में बात करते हुए भुवनेश्वर ने कहा, “मैं सुकून में हूं और इसका श्रेय अपने परिवार को जाता है। घर पर हम कभी क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते। हम कभी इस बारे में बात नहीं करते कि मेरी भारतीय टीम में वापसी होगी या नहीं, मुझे क्यों नहीं चुना गया या क्या गलत हुआ। इसने एक बड़ी भूमिका निभाई और मुझे कोई पछतावा नहीं है। जब आप टीम के मुख्य खिलाड़ी होते हो तो सब कहते हैं कि टीम सबसे पहले। लेकिन जब टीम से बाहर हो जाते हो तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि शायद मुझे अभी भी वहां होना चाहिए था।”