कुलदीप यादव को बार-बार भारत की प्लेइंग 11 से बाहर करने पर पूर्व दिग्गज ने चेताया, बताया श्रीलंका में खिलाना क्यों जरूरी?

दासगुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मुझे लगता है कि हालात के हिसाब से यह एक अच्छी टीम है। तेज गेंदबाज कम हैं और स्पिनर ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि एक मौका हो सकता है, जहां आप चार स्पिनरों के साथ खेल सकते हैं। श्रीलंका में टेस्ट मैचों में पहले भी ऐसा हुआ है। टीम में अतिरिक्त स्पिनर का होना जरूरी था। मुझे लगता है कि यह उम्मीद के मुताबिक था। सच कहूं तो, वाशिंगटन टूर के पहले पसंदीदा स्पिनर के तौर पर होते। चोट की वजह से वह टीम में नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा कोई नाम याद नहीं आ रहा, जो टीम में होना चाहिए था और वह टीम में नहीं है।