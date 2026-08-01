WTC 2025-27 Points Table में टॉप-2 में जगह बनाने के लिए बांग्लादेश टीम में एक बड़ा बदलाव, लिटन दास की वापसी

World Test Championship 2025-27 के चक्र में बांग्‍लादेश की टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उसने अब तक खेले चार टेस्‍ट में से दो में जीत दर्ज की है, तो एक मैच ड्रॉ रहा है, जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रदर्शन के साथ वह पॉइंट्स टेबल में भारत और श्रीलंका से ऊपर चौथे पायदान पर काबिज है। अब वह 13 अगस्‍त से ऑस्‍ट्रेलिया की मेजबानी में दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलने जा रहा है। अगर वह जीत दर्ज करने में सफल हो जाती है, तो टॉप-2 में पहुंच जाएगी, जो इस चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार होगा।