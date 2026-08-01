WTC 2025-27 Points Table में टॉप-2 में जगह बनाने के लिए बांग्लादेश टीम में एक बड़ा बदलाव, लिटन दास की वापसी

बांग्लादेश टेस्ट टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/thecricketgully)
World Test Championship 2025-27 के चक्र में बांग्लादेश की टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उसने अब तक खेले चार टेस्ट में से दो में जीत दर्ज की है, तो एक मैच ड्रॉ रहा है, जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रदर्शन के साथ वह पॉइंट्स टेबल में भारत और श्रीलंका से ऊपर चौथे पायदान पर काबिज है। अब वह 13 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जा रहा है। अगर वह जीत दर्ज करने में सफल हो जाती है, तो टॉप-2 में पहुंच जाएगी, जो इस चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार होगा।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेश की टीम में एक बदलाव हुआ है। उसके स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज लिटन दास अपनी पिंडली की चोट से उबर चुके हैं और 13 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले डार्विन ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने एक बयान में कन्फर्म किया कि नए बने वनडे कप्तान लिटन दास को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज के पहले मैच के लिए टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। 31 वर्षीय लिटन जून से बाएं पिंडली की चोट के कारण टीम से बाहर थे। उन्होंने अपना रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। लिटन टीम में शामिल होने के लिए रविवार को डार्विन के लिए रवाना होंगे।
बता दें कि बांग्लादेश की टीम भी अन्य टीमों की तरह प्लेयर्स की चोटों से जूझ रही है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अपने पेसर नाहिद राणा और तंजीम हसन साकिब के बगैर ही खेलने उतरेगी। वहीं, अभी भी शोरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहीम के अपडेट का इंतजार है।
नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), सौम्य सरकार, शादमान इस्लाम, तंज़ीद हसन, मोमिनुल हक शोरब, मुशफिकुर रहीम, अमित हसन, जैकर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज (वाइस कैप्टन), तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, सैयद खालिद अहमद, एबादोत हुसैन चौधरी, मुस्फिक हसन, लिटन दास
पहला टेस्ट, 13-17 अगस्त, डार्विन
दूसरा टेस्ट, 22-26 अगस्त, मैके
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|अंक
|PCT (%)
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|84
|87.50
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|36
|75.00
|3
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|52
|72.22
|4
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|1
|28
|58.33
|5
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|6
|श्रीलंका
|4
|1
|1
|2
|20
|41.67
|7
|इंग्लैंड
|13
|4
|8
|1
|38
|24.36
|8
|वेस्टइंडीज
|11
|2
|7
|2
|30
|22.73
|9
|पाकिस्तान
|5
|1
|4
|0
|4
|6.67
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