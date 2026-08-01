Joe Root on bazball cricket: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अनुभवी बल्‍लेबाज जो रूट को टेस्ट कप्तान के तौर पर फिर से चुना है। रूट अब पाकिस्तान के खिलाफ 19 अगस्त से शुरू होने वाली सीरीज के लिए रूट अंतरिम हेड कोच मार्कस ट्रेस्कोथिक के साथ टीम बनाएंगे। जबकि नए टेस्ट कोच स्टीफन फ्लेमिंग इस साल के आखिर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लिश टीम से जुड़ेंगे। रूट ने कहा है कि वह पिछले चार सालों से टीम के निडर रवैये को पूरी तरह से नहीं बदलेंगे, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ आगामी सीरीज से टीम को और ज्‍यादा मजबूत यूनिट बनाने के लिए कुछ एरिया में सुधार करने का प्लान बना रहे हैं।